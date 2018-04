Programador é detido suspeito de oferecer dinheiro a meninas para ser masturbado

NE10 Interior

Vítimas, de 9 e 12 anos, relataram a ocorrência. Foto: NE10

Em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, um programador de computador de 45 anos foi preso nesta quinta-feira (05) por oferecer R$ 50 reais para duas meninas, uma de 9 e outra de 12, para ser masturbado.







De acordo com a Polícia Militar, as vítimas informaram que o homem mostrou o órgão sexual para elas e ofereceu a quantia em dinheiro.

Ainda segundo a PM, as meninas conseguiram fugir e foram até a delegacia com os pais. O suspeito foi detido na casa dele e confessou o crime. O homem foi levado para realizar exames traumatológicos no Hospital Regional Dom Moura e, em seguida, foi encaminhado para a delegacia, onde foi autuado por estupro de vulnerável e liberado após pagar fiança.