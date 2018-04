Onildo Almeida fará aula-espetáculo no 'Viva Dominguinhos'

NE10 Interior

Trata-se do recém criado projeto itinerante ‘Aproveita Gente’, que levará até a cidade o compositor. Foto: Inordecon - Instituto do Nordeste de Defesa do Consumidor

O Viva Dominguinhos deste ano terá mais uma novidade para abrilhantar ainda mais as homenagens feitas à trajetória do músico garanhuense. De acordo com a assessoria, trata-se do recém criado projeto itinerante ‘Aproveita Gente’, que levará até a cidade o compositor Onildo Almeida, de 89 anos, com uma aula espetáculo, no Centro Cultural Alfredo Leite, no dia 21 de abril, às 19h.

Durante aproximadamente 90 minutos, ele mostrará curiosidades de bastidores da parceria que firmou a vida inteira com Luiz Gonzaga, circunstâncias nas quais foram compostas algumas obras, além de cantar alguns desses sucessos imortalizados na voz do Lua, que tanto contribuiu para a formação musical e artística de José Domingos de Moraes.







Onildo é autor de sucessos eternizados na voz de Gonzaga, como : ‘A Feira de Caruaru’, ‘A Hora do Adeus’, ‘Aproveita Gente’, ‘É Noite de São João’, ‘Se Casamento Fosse Bom’, ‘Sanfoneiro Macho’, ‘Só Xote’ e entre tantas outras, a música que homenageia Garanhuns ‘Onde o Nordeste Garoa’. Inclusive, o compositor, natural de Caruaru, já recebeu da Câmara Municipal de Garanhuns o título de ‘Cidadão de Honorário’.