Motorista da Secretaria de Saúde de Bezerros morre após levar choque

NE10 Interior

Vítima mexia em uma extensão quando o acidente aconteceu. Foto: Givanildo Silveira/TV Jornal Interior

Um motorista da Secretaria de Saúde morreu após levar um choque em casa, em Bezerros, no Agreste de Pernambuco, nesta quinta-feira (05).

De acordo com a Polícia Civil, José de Anchieta Monteiro Santos estava em casa quando levou uma descarga elétrica após mexer em uma extensão. A vítima do choque morreu no local. O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML), de Caruaru, também no Agreste.

Em nota, a Prefeitura de Bezerros, lamentou profundamente a morte do funcionário municipal. A nota diz ainda que, em tempo, solidariza-se com os familiares e amigos, externando-lhes os mais sinceros sentimentos.