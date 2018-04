Morre ex-vice-prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, José Elias Filho

NE10 Interior

Zé Elias tinha 70 anos e lutava contra um câncer no pâncreas. Foto: Blog do Bruno Muniz

Morreu, nesta quinta-feira (05), o ex-vice-prefeito e ex-vereador de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco, José Elias Filho, de 70 anos. Zé Elias, como era conhecido, lutava contra um câncer no pâncreas.

Zé Elias foi vice-prefeito por três vezes e exerceu um mandato de vereador. Por meio de nota, o atual Prefeito do município, Edson Vieira, lamentou a morte do político.