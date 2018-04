Jovem é esfaqueada pelo ex-companheiro em Santa Cruz do Capibaribe

NE10 Interior

Estado de saúde da vítima é considerado grave. Foto: reprodução/TV Jornal

Uma jovem de 20 anos foi esfaqueada pelo ex-companheiro, em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco, nesta quinta-feira (05).

De acordo com a Polícia Militar, a vítima teria levado duas facadas uma no pescoço e outra nas partes intimas, o agressor fugiu em seguida. A jovem foi socorrida para uma UPA e logo depois transferida para o Hospital Regional do Agreste, onde passa por uma cirurgia e se encontra em estado grave.