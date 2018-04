"Investigações não foram concluídas", diz delegado sobre operação

NE10 Interior

Coletiva com os detalhes da operação foi realizada nesta sexta-feira (06). Foto: Polícia Civil/Divulgação

Na manhã desta sexta-feira (06) uma coletiva para falar sobre os resultados da operação Força no Foco, foi realizada no Recife.

De acordo com a Polícia Civil, foram apreendidos dois fuzis, quatro pistolas, 400 munições e mais de R$ 100 mil em espécie. O delegado Luiz Bernardo, da Polícia Civil de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, participou da coletiva e disse que as investigações não foram concluídas e que ações criminosas voltadas para explosões de caixas eletrônicos e carros-fortes certamente deveriam acontecer nos próximos dias.







A operação

A Polícia Civil e Militar apreenderam, nesta quinta-feira (05), durante Operação Força no Foco realizada no município de Lajedo, grande quantidade de armamento e munições - incluindo dois fuzis -, emulsões explosivas, grampos para obstruir a circulação em vias, sacos de dinheiro e coletes à prova de balas, além de quatro veículos de luxo com blindagem. O material estava em uma residência, alvo de mandado de busca e apreensão, no município.