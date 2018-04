Homem é morto após invadir delegacia em Cupira

NE10 Interior

Suspeito realizou investida com uma arma falsa. Foto: divulgação/Polícia Civil

Um homem foi morto a tiros após invadir o pátio de uma delegacia para tentar roubar uma moto em Cupira, no Agreste de Pernambuco, na madrugada desta sexta-feira (06).

De acordo com a Polícia Civil, dois homens invadiram a delegacia e um deles mostrou uma arma para o policial, que revidou com um tiro. Na verdade, a arma do suspeito era falsa. Ainda segundo a PC, o homem morreu no local, e o outro suspeito foi preso.

O corpo do homem foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML). A polícia informou ainda que o caso será investigado.