Ex-prefeito de Pombos morre em acidente em Belo Jardim

João José conduzia uma moto quando colidiu com uma carroça. Foto: reprodução/Internet

O ex-prefeito de Pombos morreu em um acidente em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco, nesta quinta-feira (05).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, João José da Silva, de 65 anos , conduzia uma moto quando colidiu com uma carroça e morreu no local. Ainda segundo a PRF, o condutor da carroça, sofreu vários ferimentos e foi socorrido para o Hospital de Belo Jardim e logo em seguida foi levado para o Hospital Regional do Agreste, em Caruaru, onde continua internado.

José João da Silva foi prefeito de Pombos nos anos de 1993 a 1996.