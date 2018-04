Polícia apreende grande quantidade de drogas em Caruaru

NE10 Interior

Todo o material apreendido foi levado para a Delegacia de Polícia Civil da cidade. Foto: divulgação/Polícia Militar

O Batalhão Integrado Especializado de Policiamento (Biesp) apreendeu 61 tabletes de maconha, pasta base de outro tipo de droga e 307 gramas de crack em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, nesta quarta-feira (04).

De acordo com a polícia, foram apreendidos também duas balanças de precisão, uma espingarda calibre 32, munição, uma tesoura, um facão, e 10 cadernos de anotação de tráfico também foram encontrados no local. A PM informou ainda que a apreeensão ocorreu no bairro do Salgado.







Todo o material apreendido foi levado para a Delegacia de Polícia Civil da cidade. O dono da casa onde o material foi localizado foi preso, passou por audiência de custódia, e foi encaminhado para a penitenciária Juiz Plácido de Souza.