Operação Força no Foco é deflagrada em Lajedo

NE10 Interior

As investigações continuam na busca de suposta quadrilha de assaltantes de bancos e carros fortes. Foto: Luiz Carlos Fernandes/TV Jornal Interior

Mais uma edição da operação Força no Foco foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (05) em Lajedo, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com assessoria, policiais civis e militares apreenderam, durante a operação, fuzis, munições, emulsões para fabricação de explosivos, grampos, sacos de dinheiro, coletes à prova de bala, carro blindado e outros materiais.

As investigações continuam na busca dessa, ao que tudo indica, quadrilha de assaltantes de bancos e carros fortes. A coletiva será às 15h de hoje, na sede da Dinter 1 da PCPE, no município de Caruaru (ao lado do 4 BPM).