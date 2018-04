Motoristas de transporte alternativo realizam protesto em Caruaru

NE10 Interior

Eles receberam a informação de que não poderão mais fazer o transporte de passageiros para o bairro. Foto: reprodução/TV Jornal

Nesta quinta-feira (05), foi realizado um protesto de motoristas de transporte alternativo, os loteiros, no Alto do Moura, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Eles receberam a informação de que não poderão mais fazer o transporte de passageiros para o bairro.

Veja na reportagem exibida no "Povo na TV", da TV Jornal Interior: