Confira como foi o início da segunda fase do Campeonato de Futebol Society

NE10 Interior

A rodada de jogos iniciou a segunda fase do campeonato. Foto: reprodução/TV Jornal

O Campeonato de Futebol Society da TV Jornal Interior continuou com as competições nesta quarta-feira (04). Os jogos aconteceram na Arena Colina, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

Mais de 400 atletas fazem parte do campeonato. Equipes de toda a região, totalizando 24 times, participam da disputa. A competição está cada dia mais acirrada e agora se inicia uma nova fase.







No primeiro jogo, o Real Agreste enfrentou uma disputa acirrada contra o Salgadinho onde saiu vitorioso com 4 a 3. Depois foi a vez do Arena Revelação ganhar o jogo contra o Albino fazendo um placar de 2 a 1. No último jogo da noite, o Motivados foi o destaque da competição marcando 6 a 3 contra o Borussia.

