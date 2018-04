Cano de adutora estoura e água alaga casas em Toritama

NE10 Interior

Cano da Adutora do Agreste Estourou e a água invadiu com toda força casas e estabelecimentos. Foto: reprodução/TV Jornal

O cano de uma adutora estouro e alagou casas de Toritama, no Agreste de Pernambuco, nesta quarta-feira (04). E não foi um cano qualquer, foi um cano da Adutora do Agreste que estourou e a água invadiu com toda força casas e estabelecimentos.

Um curiosidade chamou a atenção, a rua alagada é a mesma rua em que morreu o garoto João Vitor, que caiu em um bueiro no dia 19 de fevereiro deste ano.

Veja na reportagem exibida no "TV Jornal Notícias", da TV Jornal Interior:

A Compesa informou por meio de nota que adotou todos os procedimentos técnicos necessários logo após tomar conhecimento do estouramento de um trecho de uma tubulação, da adutora. Os registros foram imediatamente desligados para contenção da água.







A Compesa acionou a construtora para que prestasse toda a assistência aos moradores para limpeza das casas e remoção da lama e entulhos na via. Os moradores das casas atingidas serão deslocados para um hotel para passar a noite, enquanto é feito todo o trabalho de limpeza.

A construtora também se responsabilizará por eventuais danos materiais aos moradores. Os técnicos da compesa estão no local aguardando o esvaziamento da tubulação para que sejam iniciados os serviços de reparo da tubulação. Não há previsão para a conclusão dos serviços. Ainda segundo a nota, não haverá prejuízo ao abastecimento da cidade, já que o ciclo de distribuição já havia sido finalizado quando ocorreu o acidente.