Vândalos deixam creche de Caruaru às escuras

Creche fica localizada no bairro das Rendeiras, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Foto: reprodução/Google Maps

Vândalos destruíram a caixa de luz do Centro Municipal de Educação Infantil, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, e deixaram o local às escuras.

De acordo com a assessoria da Secretaria de Educação do município, o caso aconteceu no último domingo (01). Ainda segundo a assessoria, para solucionar o problema, a secretaria já solicitou a reposição do contador junto à CELPE.

Em nota, a secretaria desmentiu a denúncia de falta de pagamento da conta de luz da creche que fica bairro das Rendeiras.