Suspeito de atropelar e matar criança em Santa Cruz do Capibaribe se apresenta à Polícia Civil

Polícia Civil está ouvindo outras testemunhas do caso. Foto: reprodução/Google Maps

O suspeito de atropelar e matar um menino de 12 anos em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco, no último domingo (01), se apresentou na Delegacia de Polícia do município, juntamente com um advogado, nesta terça-feira (03).

De acordo com o delegado Flauber Queiroz, nesta quarta-feira (04), a outra criança que estava com a vítima será ouvida. Além dela, outras testemunhas também vão prestar depoimentos. Mais detalhes deverão ser divulgados nos próximos dias.







O acidente

A Polícia Civil está investigando a morte de Clayton Vinícius, de 12 anos que morreu após ser atropelado, em Santa Cruz do Capibaribe. De acordo com a Polícia Militar, um condutor desconhecido trafegava em uma motocicleta na PE-60, quando atropelou a vítima que estava em uma bicicleta e ambos caíram. Apesar de ter se machucado, o suspeito fugiu do local sem prestar socorro à vítima. O menino não resistiu aos ferimentos e morreu no local.