"No projeto de lei há várias irregularidades", diz advogado sobre inquérito para investigar legalidade do empréstimo de R$ 83 milhões

Projeto foi aprovado no dia 16 de janeiro deste ano, na Câmara de Vereadores. Foto: reprodução/TV Jornal

O Ministério Público Federal (MPF), de Pernambuco, instaurou um inquérito civil público para investigar possíveis irregularidades sobre o empréstimo de R$ 83 milhões da Prefeitura de Caruaru, no Agreste, com a Caixa Econômica Federal (CEF).

Para o advogado André Tadeu, que entrou com uma ação para barrar o pedido do empréstimo, no projeto de lei há vários irregularidades.

