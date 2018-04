Mostra de cinema exibe clássicos de ficção científica no Sesc Garanhuns

NE10 Interior

Obras das décadas de 50 e 60, “A ameaça que veio do espaço”, “Os malditos” e “O planeta dos vampiros” serão apresentados gratuitamente até o dia 5 de abril. Foto: divulgação/Assessoria

Começou nesta terça-feira (03) a exibição de clássicos de ficção científica no Sesc Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. A“Mostra Clássicos Sci –Fi” tem entrada gratuita e os filmes que serão exibidos têm classificação indicativa de 14 anos. Todas as sessões acontecerão às 19h30, no Salão de Eventos Jaime Pincho e seguem até esta quinta-feira (05).

Após as sessões de cinema haverá um debate com mediação do artista Alexandre Revoredo. Nesta terça-feira (03), o filme exibido foi “A ameaça que veio do espaço” (1953), que conta a história de um astrônomo que descobre que uma espaçonave caiu no deserto, no interior do Arizona, mas não consegue que ninguém acredite nele.







Já na quarta-feira (4/4), será a vez de “Os malditos” (1963). A produção narra a história do encontro de um turista americano, do jovem líder de uma gangue e de sua irmã problemática que acabam presos em um complexo secreto que faz experiências com crianças. O filme, dirigido por Joseph Loseyee produzido por Hammer, é uma parábola sobre a paranoia atômica.

Encerrando à programação, na quinta-feira (5/4), “O planeta dos vampiros” (1965) apresenta uma missão de investigação, em um futuro distante, que parte rumo ao planeta Aura. Ao chegar ao destino, a tripulação começa a lutar entre si, sem compreender o motivo do conflito. Com direção de Mario Bava, a ficção influenciou “Alien- O Oitavo Passageiro”, de Ridley Scott.