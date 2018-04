Fiscalização em postos de combustíveis é realizada em Caruaru

NE10 Interior

Estão sendo fiscalizados três estabelecimentos simultaneamente. Foto: divulgação/Polícia Civil



Nesta quarta-feira (4), a Polícia Civil participa de uma operação conjunta com fiscais federais do Instituto de Pesos e Medidas (IPEM) e Procon para combater fraudes em postos de combustíveis de Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Estão sendo fiscalizados três estabelecimentos simultaneamente.

De acordo com a Polícia Civil, as equipes foram divididas e são formadas por 2 policiais civis, 2 fiscais do Procon e 1 fiscal do IPEM/PE cada. A ação busca prevenir e flagrar crimes contra a ordem econômica, contra as relações de consumo, estelionato e crimes fiscais.