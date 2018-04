Dois ônibus são assaltados na mesma noite em Caruaru

NE10 Interior

Os assaltos aconteceram com intervalo de tempo de, aproximadamente, 10 minutos. Foto: Diogo Cavalcante/JC Trânsito

Na noite desta terça-feira (03), dois ônibus foram assaltados, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Associação das Empresas de Transportes de Passageiros de Caruaru (AETPC), os assaltaos aconteceram nas linhas que atendem aos bairros Vila Andorinhas e Panorama.

Ainda segundo a assessoria, os assaltos aconteceram com intervalo de tempo de, aproximadamente, 10 minutos. O primeiro, na Vila Andorinhas, aconteceu por volta das 19h e o segundo, no Panorama, por volta das 19h10.







Na linha Vila Andorinhas, um casal entrou no ônibus, nas proximidades da Funase, onde foi anunciado o roubo. Deste ônibus, foi levado um celular de propriedade da cobradora e o valor aproximado de R$200, apurado das passagens. Na linha do Panorama, o assalto aconteceu no ponto final onde um homem armado entrou no ônibus e anunciou o assalto, levando um valor aproximado de R$220.

Ainda durante a noite a empresa Bahia, que atende as duas linhas, realizou o procedimento necessário, junto a polícia, para que os casos sejam investigados.

A AETPC reforça ainda a necessidade da substituição do dinheiro pelos cartões LEVA, diminuindo a ocorrência desse tipo de crime.