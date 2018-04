Confira a programação completa da 11ª edição do festival 'Curta Taquary'

NE10 Interior

O cantor Almério será uma das atrações da programação. Foto: Divulgação

Entre os dias 16 e 21 de abril, a cidade de Taquaritinga do Norte, no Agreste Pernambuco, será roteiro para os amantes do cinema, boa música e gastronomia com a realização da 11ª edição do Festival de cinema Curta Taquary.

Evento já consolidado no circuito dos festivais de cinema do País que transforma a cidade em um multiculturalismo com mostras competitivas e não competitivas, sessões itinerantes em escolas públicas, oficinas, seminários, encontros de cinema e educação, palestras, exposições, shows e uma infinidade de atividades, todas gratuitas.

Mais de 360 curtas foram inscritos, ficando 74 selecionados para exibição durante o festival divididos entre sete mostras competitivas, sendo elas: Mostra Brasil; Primeiros Passos; Dália da Serra; Universitária; Diversidade; Curtas Fantásticos; e Criancine. Além disso, terá cinco mostras paralelas: Olhares, Especial, Itinerante, VerOuvindo e Internacional. Todas as exibições serão na Praça Padre Otto Sailler, no centro da cidade, e em escolas do município.

Confiram a programação completa:

Segunda-feira | 16.04

8h às 11h30 / 13h30 às 17h – Mostra Itinerante nas Escolas

Local: Escola Mun. Chefe Leandro – Sítio Jerimum

9h às 12h e 13h30 às 16h30– Oficina “Documentando”, com Marlom Meirelles

Local: Escola Gilzenete Guerra – Distrito de Pão de Açúcar

19h – Abertura da Exposição fotográfica “Ovelhas”, de Priscila Urpia

Local: Salão Paroquial

Terça-feira | 17.04

8h às 11h30 / 13h30 às 17h - Mostra Itinerante nas Escolas

Local: Escola Mun. Professora Gilzenete Guerra – Distrito de Pão de Açúcar

9h às 12h e 13h30 às 16h30– Oficina “Documentando”, com Marlom Meirelles

Local: Escola Gilzenete Guerra – Distrito de Pão de Açúcar

18h30 – Exibição na Praça Otto Sailer

Mostra Competitiva Criancine

– Pedro e o Velho Chico (Ficção / Animação, 19min, MG), de Renato Gaia

– Próxima (Ficção, 15min, SP), de Luiza Campos

– Solito (Animação, 5min, RS), de Eduardo Reis

19h10 – Sessão Especial do Projeto CineRua

– Entre Andares (Documentário, 15min, PE), de Aline Van der Linden e Marina Moura Maciel

– Os Cinemas Mortos (Documentário, 13min, PE) , de Enock Carvalho

– Cine S. José (Documentário, 11min, PE), de William Tenório

19h50 – Mostra Competitiva Dália da Serra

– Ana (Ficção, 17min, SP), de Vitória Felipe

– Cafundó & Escondido (Documentário, 18min, CE), de Tomaz Davi de Aquino, George Lima, Emílio Marru

– Cores Femininas (Documentário, 20min, PE), de Bárbara Hostin, Giu, Júlia Karam, Juliana Trevas, Maria Cardozo, Roberta Garcia, Sylara Silvério

– Taxidermia (Ficção, 3min, RJ), de Estúdio Escola de Animação

20h50 – Mostra Competitiva Universitária

– Asmodea (Animação, 3min, RJ), de Thais Lima

– 2:59 (Animação, 1min, PE), de Antonio Vasconcelos e Christian Pinheiro

– La Loba (Animação, 3min, RJ), de Julia Nicolescu

– Maria Adelaide (Ficção, 15min, RJ), de Catarina Almeida

– Procura-se Marina (Ficção, 11min, GO), de Yolanda Margarida

21h30 – Mostra Competitiva Diversidade

– Baile de Formatura (Documentário/Ficção, 24min, SP), de Lufe Steffen

– João ou Maria? (Documentário, 13min, SP), de Mari Angela Magalhães

– TRANS (Animação, 1min, RJ), de Marcos Magalhães

Quarta-feira | 18.04

8h às 11h30 / 13h30 às 17h – Mostra Itinerante nas Escolas

Local: Escola Municipal Padre José de Anchieta – Mateus Vieira

8h30 às 11h30 – “Além da imagem: Oficina de Rotoscopia”, com Marcos Buccini

Local: Salão Paroquial

9h às 12h e 13h30 às 16h30 – Oficina “Documentando”, com Marlom Meirelles

Local: Escola Gilzenete Guerra – Distrito de Pão de Açúcar

10h às 12h – Debates com as/os realizadoras/es

Local: Salão de Festas do Hotel Jorge Eduardo

18h – Exibição na Praça Otto Sailer

Sessão Especial do Festival VerOuvindo

– FotogrÁfrica (Documentário, 25min, PE), de Tila Chitunda

– Um Brinde (Ficção, 16min, PE), de João Vigo

– Catimbau (Documentário, 23min, PE), de Lucas Caminha

19h10 – Mostra Competitiva Universitária

– Braços Vazios (Documentário/Ficção, 15min, ES), de Daiana Rocha

– Corpo Style Dance Machine (Documentário, 7min, BA), de Ulisses Arthur

– Entoado Negro (Documentário, 9min, PB), de Valtyennya Pires

– Luto (Documentário/Ficção, 5min, SC), de Edu Camargo

20h – Mostra Competitiva Curtas Fantásticos

– Ultravioleta (Ficção, 12min, PB), de Dhiones do Congo

– A retirada para um coração bruto (Ficção, 14min, MG), de Marco Antonio Pereira

– Maria Cachoeira (Ficção, 11min, MG), de Pedro Carcereri

– Cosmos (in vitro) (Ficção, 2min, SP), de Rodrigo Faustini dos Santos

– Migração (Ficção, 8min, SP), de Cassiana Der Haroutiounian

– O Espelho (Ficção, 3min, RN), de Dynho Silva

– B.O.Y (Ficção,5min, MA), de Lucas Sá

– Cest ne pa un film (Ficção, 45seg, PE), de Igor Lopes / Túlio Vasconcelos







21h – Mostra Competitiva Diversidade

– Na Esquina da Minha Rua Favorita com a Tua (Ficção, 18min, SP), de Alice Name-Bomtempo

– No Fim de Tudo (Ficção, 14min, RN), de Victor Ciriaco

– Bala Perdida (Videoclipe, 5min, PE), de Sylara Silvério

– Ainda não (Ficção, 21min, SP), de Julia Leite

– Sobre uma Borboleta e seu Casulo (Documentário/Ficção, 14min, PB), de R.B. Lima

22h – Atrações musicais - Som na Rural

Local: Praça Otto Sailer

- Socorro e Mazé

- DJ Herbíssimo

Quinta-feira | 19.04

9h às 12h e 13h30 às 16h30 – Oficina Rápida de Cinema Ligeiro, com Eva Jofilsan

Local: Instituto Educacional Geyza Mirian – INSEGEM

8h30 às 11h30 – “Além da imagem: Oficina de Rotoscopia”, com Marcos Buccini

Local: Salão Paroquial

8h às 12h / 13h30 às 17h – Encontro de Cinema e Educação

Local: Câmara de Vereadores de Taquaritinga do Norte

10h às 12h – Debates com as/os realizadoras/es

Local: Salão de Festas do Hotel Jorge Eduardo

13h30 às 16h30 – Oficina de Interpretação, com Arly Arnaud

Local: Salão Paroquial

18h30– Exibição na Praça Otto Sailer

Mostra Competitiva Dália da Serra

– Contos e Magia do Poá (Animação, 4min, PB), direção coletiva

– O Rastro (Ficção, 3min, AL), direção coletiva

– Isidoro (Documentário, 9min, CE), de Vania Fernandes e Izaltina Gonzaga

– Geisiely com Y (Ficção,15min, PE), de Mery Lemos

19h - Mostra Internacional

– Biografía de Violeta Parra "Cantar con sentido” (Animação, 22min, Chile), de Leonardo Beltrán

– Irma (Animação, 6min, Uruguai), de Alejo Schettini y Germán Tejeira

– La Bouche (Ficção, 19min, França), de Camilo Restrepo

20h – Mostra Competitiva Primeiros Passos

– Você Conhece Derréis? (Documentário, 11min, PB), de Veruza Guedes

– Conatus (Ficção, 7min, SP), de Gustavo McNair

– A Formidável Fabriqueta de Sonhos Menina Betina (Animação, 7min, RS), de Tiago Rodrigues

– Cabelo Bom (Documentário, 15 min, RJ), de Swahili Vidal e Claudia Alves

– Só Por Hoje (Ficção, 19min, RJ), de Sabrina Garcia

– Uma Balada Para Rocky Lane (Documentário, 20min, PE), de Djalma Galdino

21h20 – Mostra Competitiva Brasil

– Cor de Pele (Documentário,15min, PE), de Livia Perini

– Peripatético (Ficção, 15min, SP), de Jessica Queiroz

– Universo Preto Paralelo (Documentário, 12min, SP), de Rubens Passaro

– O Vestido de Myriam (Ficção, 15min, RJ), de Lucas H. Rossi

22:30h - Atrações musicais - Som na Rural

Local: Praça Otto Sailer

- Betto Skin

- Geraldo Maia

Sexta-feira | 20.04

08h30 às 11h – Master Class - Roteiro Cinematográfico, com Hilton Lacerda

Local: Salão de Festas do Hotel Jorge Eduardo

8h30 às 11h30 – “Além da imagem: Oficina de Rotoscopia” com Marcos Buccini

Local: Salão Paroquial

9h às 12h e 13h30 às 16h30 – Oficina Rápida de Cinema Ligeiro, com Eva Jofilsan

Local: Instituto Educacional Geyza Mirian – INSEGEM

10h às 12h – Debates com as/os realizadoras/es

Local: Espaço Criancine

13h30 às 16h30 – Oficina de Interpretação, com Arly Arnaud

Local: Salão Paroquial

13h30 às 14h30 – Lançamento do Livro “História do Cinema de Animação em Pernambuco”, de Marcos Buccini

Local: Salão de Festas do Hotel Jorge Eduardo

14h30 às 17h – Seminário: “Fomentos ao audiovisual: Fundo Setorial e Editais”, com Milena Evangelista, Marcelo Ikeda, Regina Barbosa e Carla Francine. Mediação: ABD/APECI.

Local: Salão de Festas do Hotel Jorge Eduardo

18h30 Exibição na Praça Otto Sailer

Mostra Criancine

– O menino leão e a menina coruja (Ficção, 16min, DF), de Renan Montenegro

– Uma Aventura na Caatinga (Animação, 11min, PB), de Laercio Filho

19h – Mostra Internacional

– Palenque (Documentário, 25min, Colombia), de Sebastián Pinzón Silva

– Las niñas de Uchituu (Documentário, 28min, Colômbia), de Helena Salguero

20h – Homenagem a Hilton Lacerda

20h15 – Mostra Brasil

– As Melhores Noites de Veroni (Ficção, 15min, AL), de Ulisses Arthur

– Gerônimo (Ficção,16min, PE), de Anny Stone

– Meninas Formicida (Ficção,13min, SP), de João Paulo Miranda Maria

– Torre (Animação/Documentário, 19min, SP), de Nádia Mangolini

21h15 – Sessão Especial

– Vendo (Ficção, 19min, PE), de João Vigo

– O Esquema (Ficção, 13min, PE), de Caio Dornelas

– Repulsa (Ficção, 20min, PE), de Eduardo Morotó

22h – Atrações musicais - Som na Rural

Local: Praça Otto Sailer

– Banda de Pífanos Zé do Estado

– Cabruêra

– Dj Clécio Rimas.INC

Sábado | 21.04

10h às 12h – Debates com as/os realizadoras/es

Local: Salão de Festa do Hotel Jorge Eduardo

13h30 às 15h30 – Seminário: “Distribuição de filmes independentes: como superar os gargalos?”, com Anna Andrade (Tarrafa Produções), Mariana Jacob (Inquieta Filmes), Frederico Machado (Lume Filmes) e Ronaldo Bettini Jr. (ETC Filmes). Mediação: Yanara Galvão (FEPEC)

Local: Salão de Festas do Hotel Jorge Eduardo

13h30 às 16h30 – Oficina de Interpretação, com Arly Arnaud

Local: Salão Paroquial

15h30 às 17h30 – Seminário: “Por dentro de um cinema das coletividades”, com Sylara Silvério (Mulheres no Audiovisual PE), Chico Lacerda (Coletivo Surto & Deslumbramento), Bruno Matos Fulni-ô (Coletivo Fulni-ô de Cinema), Graci Guarani, Babi Baracho (Coletivo Caboré) e Marcos Carvalho (Cinema no Interior)

Local: Salão de Festas do Hotel Jorge Eduardo

18h – Exibição na Praça Otto Sailer

Mostra Olhares

– Eu O Declaro Meu Inimigo (Videoclipe, 2min, PE), de Marcos Buccini

– Wonderfull – Meu Eu Em Mim (Ficção, 21min, AL), de Dário Jr

– O Consertador de Coisas Miúdas (Animação, 11 minutos, PE), de Marcos Buccini

– Está Tudo Aqui...Em Algum Lugar (Ficção, 05 min, SC), de Fabi Penna

– Escolhas (Ficção, 20min, RJ), de Ivann Willig

– Sulanca (Documentário, 14 min, PE), de Kátia Mesel

– Ventre Morto (Documentário, 6min, PE), de David Henrique

– Vidas Cinzas (Ficção, 15min, RJ), de Leonardo Martinelli

19h40 –Sessão Especial

- Enquanto O Sol Se Põe ( Ficção, 18min, RN), de Márcia Lohss

- A Menina Banda (Ficção, 25min, PE), de Breno Cesar

20h30 – Homenagem ao Projeto Cinema no Interior e Cerimônia de premiação

22h – Atrações musicais - Som na Rural

Local: Praça Otto Sailer

– Corre-Campo com Juliano Holanda e Almério

– Ágda Moura