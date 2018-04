Últimos dias para se inscrever no Digi e Tal Weekend em Caruaru

NE10 Interior

Serão dois dias de debates, palestras e cases de empreendedorismo digital. Foto: divulgação/Assessoria

O Digi e Tal Weekend irá reunir profissionais das áreas de comunicação, empreendedorismo e criadores de conteúdo de diversas plataformas para discutir como impulsionar esses negócios. O evento será nos dias 07 e 08 de abril, no Armazém da Criatividade, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com a assessoria, este ano evento vem com uma novidade que é a carga horária de 16h de debate e conteúdo divididos em um fim de semana de evento.







A programação tem início com o debate "imediatismo dos conteúdos X credibilidade dos fatos” voltado principalmente para jornalistas e estudantes de comunicação e segue com palestras com temas como Inbound Marketing, Facebook e Instagram Ads, Youtube, apresentação de cases de sucesso entre diversas mesas de debate.

Como participar?

Para participar, é preciso fazer a inscrição através do site www.eventodigietal.com.br - onde também pode ser conferida a programação - as vagas são limitadas para apenas 100 participantes e custam R$ 200, com meia entrada para estudantes e descontos especiais para grupos a partir de 20 pessoas.