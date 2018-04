Residencial Alto do Moura recebe dia de serviços da Secretaria de Saúde

NE10 Interior

Serviço será realizado na próxima sexta-feira (06). Foto: reprodução/TV Jornal

Será realizado na próxima sexta-feira (06) no Residencial Alto do Moura, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, um dia de serviços promovido pela Secretaria de Saúde, em comemoração ao Dia Mundial da Saúde (07/04).

De acordo com a assessoria, das 8h às 16h, serão oferecidos: acompanhamento na saúde do bolsa família, consultas, atualização de receitas para hipertensos e diabéticos, orientações de saúde, citologia, atualização de vacinas, entre outros.







Ainda segundo a assessoria, a previsão da Secretaria de Saúde é atender, em média, 300 pessoas. O ponto de apoio dos serviços será na unidade do CRAS do Residencial Alto do Moura, que atualmente é unidade de apoio para os serviços de atenção básica, e as pessoas interessadas em receber o atendimento devem levar: cartão do SUS, comprovante de residência, cartão de vacinação e cartão do bolsa família.