Pernambuco assegura recursos para Adutora do Agreste, diz Compesa

Ministro da Integração Nacional, assegurou o empenho de R$ 79,9 milhões para as obras. Foto: divulgação/Assessoria

O ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho, empenhou, na semana passada, R$ 79,9 milhões para a Adutora do Agreste, atendendo pedido do governador Paulo Câmara, feito no último dia 14 de março.

De acordo com a assessoria, uma reunião uma última reunião do Conselho Deliberativo da Sudene, vai acontecer nesta quarta-feira (04). O pedido de Pernambuco para a Adutora do Agreste foi apresentado durante reunião do presidente da Compesa, Roberto Tavares, com o secretário Nacional de Infraestrutura Hídrica, Antônio de Pádua.







Até o momento, o Governo Federal repassou R$ 804 milhões para a Adutora do Agreste de um total conveniado de R$ 1,246 bilhão. Segundo o presidente da Compesa, Roberto Tavares, em 2018, a obra segue em ritmo acelerado pois graças ao repasse conseguido em dezembro foi possível quitar as faturas em atraso e permitiu colocar 26 frentes de trabalho.