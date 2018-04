Obras da barragem de Cupira continuam paradas

NE10 Interior

Depois de oito anos do início da construção da barragem, as obras permanecem paradas. Foto: reprodução/TV Jornal

Quando as enchentes de 2010 provocaram uma destruição em cidades da Mata Sul de Pernambuco, o governador da época, Eduardo Campos, prometeu a construção de 5 barragens de contenção, ou seja, barragens que durante o período chuvoso iriam acumular a água das chuvas e evitar que elas provocassem inundações nas cidades da região.

A barragem de Cupira, no Agreste, é uma das que estão com as obras paradas. O ano já é 2018, e até agora apenas uma barragem foi entregue. Ano passado houve fortes chuvas, houve novas enchentes e as pessoas viram os problemas acontecerem mais uma vez.

Veja na reportagem exibida no "Por Dentro", da TV Jornal Interior: