ICIA comemora 15 anos com lançamento de grife de camisas de Frida Kahlo em Caruaru

NE10 Interior

Todo o arrecadado será revertido para o tratamento de crianças e adolescentes com câncer que fazem parte do ICIA. Foto: divulgação/Assessoria

Em comemoração aos 15 anos do Instituto do Câncer Infantil do Agreste (ICIA), em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, lança nesta quarta-feira (04), a nova coleção da grife da instituição. As camisetas trazem nas estampas toda a força e cores da pintora e poetisa mexicana Frida Kahlo.

De acordo com a assessoria, com o tema ‘Doação que contagia’, o lançamento da campanha será realizado em uma casa de eventos, às 19h. O evento, contará com o desfile da nova coleção e uma apresentação musical.







A campanha contou com a participação dos pacientes da instituição Raissa Vasconcelos, Beatriz Shtefane e João Victor, além do Mister Pernambuco Felipe Néri, da Miss Caruaru Eslovênia Marques, das digitais influencers Duda Leal e Júlia Lira, do empresário João Paulo, da pizzaria João Pizza, e do fundador do ICIA, o Dr. Luiz Henrique Soares.

Onde adquirir?

As camisetas podem ser adquiridas na sede do ICIA ou na pizzaria João Pizza. Todo o arrecadado será revertido para o tratamento de crianças e adolescentes com câncer que fazem parte do ICIA.