Acidente em Taquaritinga do Norte deixa um homem morto e mulher ferida

NE10 Interior

Acidente aconteceu na BR-104. Jovem de 22 anos sobreviveu a colisão. Foto: Ademilton Silva/Blog do Bruno Muniz

Um acidente em deixou um homem morto e uma mulher ferida, em Taquaritinga do Norte, no Agreste de Pernambuco, nesta segunda-feira (02). Acidente aconteceu na BR-104.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima fatal foi identificada como José Nunes de Andrade Filho, de 54 anos, que colidiu frontalmente com um caminhão . Ellen Morganna Silva, de 22 anos, que guiava o automóvel sofreu ferimentos graves, porém foi socorrida com vida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santa Cruz do Capibaribe, também no Agreste.







Ainda segundo a PC, agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foi quem fizeram e remoção da jovem das ferragens. A delegada Erica Fontes informou que a jovem que sobreviveu afirmou que o homem, que era companheiro da mulher, estava ameaçando com uma faca e após uma discussão puxou o volante do carro, que saiu da rota e colidiu com o caminhão.