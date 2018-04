Segunda edição do Caruaru por Paixão firma cidade como destino cultural e gastronômico na Semana Santa

NE10 Interior

A cantora Rogéria, foi uma das atrações durante a programação. Foto: Arnaldo Felix

A segunda edição do Caruaru por Paixão firmou a cidade de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, como destino cultural e gastronômico na Semana Santa.

Feira de Artesanato, Alto do Moura, Monte Bom Jesus, Avenida Agamenon Magalhães, Rua Silvino Macêdo (Má Fama), Museus do Barro e Memorial de Caruaru e Estação Ferroviária foram os locais escolhidos, este ano, para levar as ações de cultura, arte, mercado criativo e gastronomia que fazem parte do projeto.

De acordo com a assessoria, de 20 de março a 1º de abril, o público pôde conferir exposições de peças de barro e arte popular religiosa, apresentações de bandas de pífanos, trios pé de serra e declamação de poesia, Festival Gastronômico Comida de Feira - com 16 restaurantes participantes, atividades esportivas e religiosas – Via Sacra e missa pascoal, mercado criativo e feira da mulher empreendedora e Teatro de Mamulengos Mamusebá.







Uma mostra musical trouxe ao município, pela primeira vez, o Festival de Jazz e Blues, com nomes como George Israel e Uptown Blues Band, e shows com artistas caruaruenses como Almério, Rogéria, Totonho, Sebastian Silva e Azulão. “O projeto coloca Caruaru como um destino para quem busca arte popular, artesanato e música na rota da Semana Santa, além de incentivar a valorização de ícones genuinamente caruaruenses, como a feira, o Alto do Moura, as bandas de pífanos e trios pé de serra”, explicou Leonardo Salazar, vice-presidente da Fundação de Cultura e Turismo de Caruaru.