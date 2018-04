Reportagem mostra a história de Nossa Senhora de Cimbres

NE10 Interior

Em Cimbres a Igreja Católica acredita que a Virgem Maria apareceu e conversou com duas meninas. Foto: reprodução/TV Jornal

Em meio a uma terra indígena, uma montanha alta . Nela, uma imagem de Nossa Senhora das graças atrai milhares de fiéis ao longo do ano. Em uma pedra gigante um pequeno espaço não foi manchado pelas ações do tempo. E é justamente ali que os católicos afirmam que no passado a Virgem Maria apareceu. Como sinal ela teria feito surgir uma fonte de água.

Tudo isso é vestígio de um caso que aconteceu em Pernambuco e é conhecido como a misteriosa história de Nossa Senhora de Cimbres.

