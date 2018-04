Prefeita de Caruaru irá anunciar ajustes no secretariado nesta terça-feira (03)

NE10 Interior

A prefeita de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, Raquel Lyra, irá anunciar ajustes no secretariado municipal nesta terça-feira (03). De acordo com a assessoria, a reunião será realizada na sala de monitoramento da sede da Prefeitura do município. Na ocasião, um coletiva de imprensa será realizada para divulgar as mudanças.