Menino de 12 anos morre após ser atropelado em Santa Cruz do Capibaribe

Menino estava em uma bicicleta quando o acidente aconteceu. Foto: Ademilton Silva/Blog do Bruno Muniz

Um menino de 12 anos morreu após ser atropelado, em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco, neste domingo (01).

De acordo com a Polícia Militar, um condutor desconhecido trafegava em uma motocicleta na PE-60, quando atropelou a vítima que estava em uma bicicleta e ambos caíram. Apesar de ter se machucado, o suspeito fugiu do local sem prestar socorro à vítima. A criança não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Até a publicação desta matéria o condutor da moto não havia sido localizado.