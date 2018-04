Grupo de psicólogos reclamam por não terem sido convocados após concurso

NE10 Interior

Eles alegam que os aprovados em outras especialidades estão sendo convocados para as unidades de saúde, mas os psicólogos não. Foto: reprodução/TV Jornal

Psicólogos aprovados em um concurso realizado pela Secretaria Estadual de Saúde em 2014 estão revoltados porque até agora não foram chamados. Eles alegam que os aprovados em outras especialidades estão sendo convocados para as unidades de saúde, mas os psicólogos não.







Veja na reportagem exibida no "Povo na TV", da TV Jornal Interior:

Sobre este assunto, a Secretaria Estadual de Saúde informou que tem se empenhado para reforçar as escalas das unidades da rede com profissionais concursados. De acordo com a nota da secretaria, 27 psicólogos foram convocados pelo estado, de um total de 53 vagas. Ainda de acordo com a SES, todos os aprovados serão chamados para os seus respectivos cargos até o final de 2018.