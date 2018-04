Confira o calendário de abastecimento para Caruaru em abril

NE10 Interior

O abastecimento em todos os setores da cidade será monitorado pela Compesa. Foto: Divulgação

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) divulgou o calendário de abastecimento de água para o mês de abril em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a assessoria, o abastecimento em todos os setores da cidade será monitorado pela Compesa e, caso seja necessário, pode haver mudanças.

Confira o calendário:

Dias 01, 02, 03, 04, 05, 21, 22, 23, 24 e 25/04 (Setor 1)

Cidade Jardim

Salgado (Parte Baixa)

Loteamento São José

Centenário

Divinópolis

Maurício de Nassau

Universitário (Parte Baixa)

São Francisco

José Liberato

Vila Agamenon

Dias 06, 07, 08, 09, 10, 26, 27, 28, 29 e 30/04

Nossa Senhora das Dores

Centro

Vassoural (Parte Baixa)

Santa Rosa (Parte Baixa)

Indianópolis (Parte Baixa e Alta)

Riachão

Alto da Balança

Petrópolis

Parque 18 de Maio

Jardim Liberdade (Alto da Banana)

Residencial Shopping

Favip

Prédios da Brapor

Inocoop

Cedro

Jardim dos Pinheiros

Monte Sinai

Encanto da Serra

Salgado (Parte Alta)







Dias 11, 12, 13, 14 e 15/04 (Setor 3)

Parte Oeste de Caruaru 1:

Maria Auxiliadora (parte baixa)

Hosana

Vila do Aeroporto

José Carlos de Oliveira (parte baixa)

Vila Padre Inácio

Vila Diocesano

Novo Mundo (parte baixa)

João Barreto

João Mota

Vila Kennedy

Kennedy

Sol Poente

Caiucá

Portal do Agreste

Posto Agamenon

Sítio Campos

Vila Cipó

Lagoa de Pedra

Mestre Vitalino

Alto do Moura Village

Residencial Alto do Moura

Residencial Luiz Bezerra Torres l e ll

Bares (Alto do Moura)

Alto das Sete Luas

Tcheguevara.

Vila Fernando Lyra

Luiz Gonzaga

Polo Comercial

UFPE

Alphaville

Hospital Mestre Vitalino

Parque da Cidade

Universitário (parte alta)

Portal do Sol

Jardim dos Coqueiros

Vassoural (parte alta)

Rosanópolis

UPA

Parte do Petrópolis (ruas: 1ªTV, 2ªTV, 3ªTV e

Rua Profª. Adelia Leal, Manoel Lopes,

Henrique Soares, Sta Catarina, Cristo Rei, Sanharó, 2ªTV Cicero José Dutra e Teófilo

Otoni).

Dias 11, 12, 13, 14 e 15/04 (Setor 3)

Cidade Alta: Adalgisa Nunes 1 e 2

Dias 16, 17, 18, 19 e 20/04 (Setor 4)

Parte Oeste de Caruaru 2:

Maria Auxiliadora (parte alta)

Boa Vista I e II (Cohab 1 e 2)

Três Bandeiras

Nova Caruaru

Jardim Panorama

Vila Andorinha

Caruá

Baraúnas

Mandacaru

Novo Mundo (parte alta)

Demóstenes Veras

José Carlos de Oliveira (parte alta)

Ramiro de Souza

Jardim Boa Vista

Severino Afonso

Residencial Vitória

Parque Real

Residencial Ipojuca

Residencial Xique Xique

Santos Dumont

João Batista

Residencial Alto do Moura

Vista Alegre

Pinheirópolis (Vila dos Oficiais).

Rendeiras (Cohab III - parte alta)

Loteamento Paraíso

Morada Nova - (16, 17 e 18/04)

Serranópolis

Rendeiras (parte baixa) - (18, 19 e 20/04)

São João da Escócia (parte baixa) - (16, 17 e

18/04)

Monte Carmelo

Lagoa do Algodão

Quintas da Colina

São João da Escócia (parte alta) - (18, 19 e 20/04).

Parte do Vassoural próximo ao Presídio

(ruas no trecho entre Luiz Gonzaga e Rua

do Vassoural:

Maria Tereza

Ivanildo Cordeiro de Souza

João Cordeiro de Souza

Maria Cordeiro de Miscena

Asa Branca

Travessa Henrique Soares

ruas:

Comp. Luiz Gonzaga

Luiz Serafim de Souza

1ª, 2ª e 3ª TV Henrique Soares

Filadelfia A. da Costa

Juazeiro do Norte

Todos os Santos

Rua do Vassoural

5ª TV Alfredo Pinto (Goiana)

José Nunes de Araújo

José do Patrocínio

Espirito Santo

Carlos Alexandre

Petrolândia

5ª TV do Vassoural

Nazaré da Mata

Belmonte

TV e Rua Imperial [acima da Bernardo Vieira

de Melo]

Estrada de Campina

Luiz de França Pereira

Santa Rosa (parte alta)

Vila Serena

Campo Novo do Sul

Vila Campo Novo de Baixo e de Cima

SEST/SENAT

Cidade Alta: Adalgisa Nunes 3 e 4

Residencial Wirton Lira

Morro Bom Jesus

O abastecimento do Morro é subdividido em

3 sub-setores onde são abastecidos 2 dias

cada um. O abastecimento do local não

sofrerá mudanças, continuando 2 x 4.

Alto do Moura

Dias 09, 10, 11, 12, 13, 23, 24, 25, 26 e 27/04

Vila Nossa Senhora das Graças 1:

Cícero das Carroças

Mestre Vitalino 2 / Parte Alta

Dias 02, 03, 04, 05, 06, 16, 17, 18, 19, 20, 30/04

Parte Baixa do Alto do Moura:

Rua do Cemitério

Vila Nossa Senhora das Graças 2

Finais de Semana (de sexta a domingo)

Por trás dos bares:

Rua Antônio Vitalino

Rua da Elevatória (Rua Alto São José)