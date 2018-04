Câmara de Garanhuns é alvo de ação criminosa

NE10 Interior

Suspeito pelo furto foi detido. Foto: reprodução/TV Jornal

A Câmara de Vereadores de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco foi alvo de ação criminosa nesse domingo (01).

De acordo com a assessoria, uma TV foi furtada do prédio da Câmara mas a polícia percebeu o ato criminoso, prendeu o assaltante, recuperou a televisão e o encaminhou para a Polícia Civil do município.

Por meio de nota, a Câmara de Vereadores de Garanhuns informou que diante do ocorrido, as providencias necessárias quanto à reestruturação do sistema de segurança foram adotadas em sua integralidade e que foi instalado procedimento interno para averiguar as possíveis deficiências e falhas, nas atitudes que deveriam ter sido tomados.