Adolescente de 15 anos morre após sofrer descarga elétrica de chapinha

Vizinhos chegaram a socorrê-lo para o Hospital Presidente Castelo Branco, mas ele faleceu minutos depois. Foto: Givanildo Silveira

Um adolescente de 15 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica de chapinha, em São Joaquim do Monte, no Agreste de Pernambuco, no sábado (31). O caso aconteceu no bairro da Cohab.







O tio da vítima informou à Rádio Jornal Caruaru que a vítima estava na residência onde morava com os pais, quando saiu do banho e foi arrumar os cabelos, e ao usar a chapinha para dar alisamento sofreu uma descarga elétrica. Ainda segundo o tio da vítima, o adolescente estava com o irmão, de 13 anos que saiu para pedir ajuda, os vizinhos chegaram a socorrê-lo para o Hospital Presidente Castelo Branco, mas ele faleceu minutos depois.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, também no Agreste.