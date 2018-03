TV Jornal Interior exibi programa especial sobre a Semana Santa

NE10 Interior

Programa será exibido a partir das 10h00 deste sábado (31). Não perca! Foto: reprodução/TV Jornal

Neste sábado (31), a TV Jornal Interior vai exibir um programa especial sobre a Semana Santa. A partir das 10h00, religiosos de mais de uma das vertentes do cristianismo, vão falar sobre o período e o significado do mesmo.

Além disso, as matérias da série especial "Roteiro da Paixão", também vão fazer parte do programa que vai durar até ás 10h30. O repórter André Vinícius Ferreira, que acompanhou as histórias de fé e devoção mostradas na série, teve contato com os testemunhos de fé que para ele foram marcantes. "Eu me senti tocado por estes testemunhos. São histórias de pessoas que mudaram a própria vida através da fé", comentou.







Para André, acompanhar essas história de perto foi muito especial. "São histórias fortes e que chamam atenção. O modo de vida e a forma de pensar podem mudar os caminhos de uma pessoa. São lições", explicou.

Então não perca o programa que será muito especial.