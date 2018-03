Motociclista morre após colidir com carro em Águas Belas

NE10 Interior

Vítima morreu no local. Foto: arte/NE10

Um homem de 34 anos morreu após colidir com um carro, em Águas Belas, no Agreste de Pernambuco, nesta quinta-feira (29).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o homem conduzia uma moto quando na BR-423, quando invadiu a via contrária e colidiu com um carro. O motociclista morreu no local e o condutor do carro permaneceu na via e não se feriu. O mesmo chegou a prestar esclarecimentos. O corpo do motociclista foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, também no Agreste.