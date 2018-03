Devido ao jogo do Central, ruas serão interditadas no domingo (01), em Caruaru

NE10 Interior

Jogo vai acontecer no Lacerdão, em Caruaru. Foto: reprodução/TV Jornal

A Destra informou que, em virtude da realização do jogo Central contra o Náutico, no próximo domingo (01), em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, algumas ruas no entorno do Estádio Lacerdão serão interditadas a partir das 8h até as 19h. Serão elas: Av. Agamenon Magalhães (nas imediações do Lacerdão), Av. Campos Sales, Rua São Paulo e Av. Prof. José Leão (nas imediações do Estádio).