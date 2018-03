Confira as dicas de segurança para viajar nesta Semana Santa

NE10 Interior

Os cuidados são muito importantes para garantir uma viagem segura. Foto: Felipe Ribeiro/JC Imagem

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) reforça, a partir desta sexta-feira (23), a fiscalização nas rodovias federais que levam ao Agreste de Pernambuco, em virtude do início da Operação Semana Santa 2018. O objetivo da ação é reduzir acidentes graves e proporcionar mais segurança a quem viaja nesse período.

A PRF passou dicas de segurança para quem vai pegar a estrada neste período. Os cuidados são muito importantes para garantir uma viagem segura.

Confira as dicas:

Descanse bem antes de realizar qualquer viagem de automóvel. O sono pode ser tão perigoso quanto a ingestão de bebida alcoólica;

Antes de acessar a rodovia, realize uma revisão nos principais itens do veículo. Calibre os pneus, cheque o sistema de freios e complete os níveis do óleo do motor, do fluido do radiador e da água no limpador de parabrisas;







Confira o sistema de iluminação e utilize o farol baixo ligado, mesmo durante o dia;

Verifique se a documentação pessoal e do veículo estão dentro da validade;

Mantenha a atenção na rodovia, dirija a uma distância segura dos demais veículos, respeite a sinalização e os limites de velocidade de cada trecho.