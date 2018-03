Ciclofaixa funciona nesta sexta-feira (30) em Caruaru

NE10 Interior

Foto: divulgação/PMC

A Prefeitura Municipal de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, informou que, nesta sexta-feira (30), feriado da Paixão de Cristo, a ciclofaixa vai funcionar das 07h às 19h, com ações do projeto 'Nossa Avenida'.

Porém, atendendo a uma ordem judicial, no próximo domingo (1°), não haverá ciclofaixa, em virtude do jogo no Estádio Lacerdão, que fica na Avenida Agamenon Magalhães.