Obras para readequação da GPA foram iniciadas em Caruaru

Após a reforma, que deve durar aproximadamente um mês, membros do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV) serão convidados para analisar o local. Foto: Janaina Pepeu

As obras de reforma para a readequação da Gerência de Proteção Animal (GPA) de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, foram iniciadas na última quarta-feira (28). De acordo com a assessoria, neste primeiro momento serão realizadas troca de cerâmicas, pintura geral, instalação de divisórias para novos consultórios, além da sala de triagem.

Ainda segundo a assessoria, após a reforma, que deve durar aproximadamente um mês, membros do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV) serão convidados para analisar o local. Caso esteja totalmente de acordo com as exigências do CRMV, a GPA será liberada para atendimentos aos animais.







Paralelamente às obras, a Secretaria de Serviços Públicos estará lançando o edital de licitação para clínicas veterinárias de Caruaru, que tiverem interesse em firmar parceria com a GPA, para prestarem serviços como castração, raio x, hemogramas e cirurgias.

Atendimentos suspensos

A gerência está com os serviços suspensos após uma determinação do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado.