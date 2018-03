MP e Adagro interditam matadouro público de Pesqueira

No Agreste

O Ministério Público juntamente com a Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária do Estado de Pernambuco (Adagro), interditaram o matadouro público de Pesqueira, no Agreste de Pernambuco. O secretário de Agricultura, Hamilton Didier contou o motivo da interdição em uma entrevista à Rádio Jornal Caruaru.

Um nota foi solicitada à prefeitura da cidade, mas até a publicação desta matéria a mesma não tinha sido enviada.