Dupla rouba R$ 15 mil de empresário em Garanhuns

NE10 Interior

Suspeitos estavam fardados com roupas do exército. Foto: reprodução/Google Maps

Uma dupla de criminosos roubou R$ 15 mil de um empresário, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, nesta quarta-feira (28).

De acordo com a Polícia Militar, o empresário estava indo depositar a quantia em um agência bancária localizada no Centro da cidade, quando dois homens armados o abordaram na frente do estabelecimento e anunciaram o assalto. Ainda segundo a PM, a dupla estava fardada com roupas do exército e logo depois da ação fugiram.







A polícia informou ainda que a menos de 100 metros do local do crime existe um posto de atendimento da PM, e após a investida a polícia foi acionada e fez buscas para localizar os suspeitos. Até a publicação desta matéria ninguém tinha sido preso.