Roteiro da Paixão: conheça a história de um grupo que distribui sopa em Caruaru

Distribuição de sopa é realizada na Rua da Lata, em Caruaru Foto: reprodução/TV Jornal

A terceira reportagem da série "Roteiro da Paixão: Histórias de Fé", exibida no "Povo na TV", da TV Jornal Interior, foi sobre a distribuição de sopa e pães realizada por um grupo no bairro do Salgado, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

Confira:

