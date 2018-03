Paixão de Cristo do Alto do Magano começa nesta quarta-feira em Garanhuns

NE10 Interior

Paixão de Cristo é encenada no Alto do Magano, em Garanhuns Foto: divulgação

O espetáculo "Jesus Alegria dos Homens", encenação da Paixão de Cristo no Alto do Magano, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, começa nesta quarta-feira (28) e segue até o próximo sábado (31).

A encenação começa às 19h30 no ponto mais alto da cidade, a 1.030 metros de altitude. Este é o 28º ano do espetáculo, que tem 1h30 de duração e é considerado o segundo maior do interior do Estado.

A expectativa da organização é de que o evento receba cerca de 5 mil pessoas por noite. Os atores envolvidos no espetáculo são naturais da cidade.