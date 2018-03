Ipem faz fiscalização no açougue público de Caruaru

NE10 Interior

Açougue público foi alvo de fiscalização do Ipem Foto: reprodução/TV Jornal

O Instituto de Pesos e Medidas (Ipem-PE) realizou uma fiscalização na manhã desta quarta-feira (28) no açougue público de Caruaru, no Agreste do Estado. Os comerciantes e compradores aprovaram a ação.

