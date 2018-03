Ingressos de Central x Náutico começam a ser vendidos nesta quarta

NE10 Interior

Central vai enfrentar o Náutico no Lacerdão Foto: divulgação/Central

Os ingressos para a primeira partida da final do Campeonato Pernambucano, entre o Central e o Náutico, que será realizada no próximo domingo (1º), começam a ser vendidos na tarde desta quarta-feira (28) na bilheteria do Estádio Luiz José de Lacerda (Lacerdão).







O ingresso da arquibancada do Central é promocional até o sábado, no valor de R$ 30. A arquibancada custa R$ 50, com meia entrada para estudante (R$ 25). As cadeiras custam R$ 60 (apenas para torcedores do Central). O valor da cadeira para sócio é R$ 30 e o ingresso para sócio é R$ 15.

Preparação

Nesta quarta-feira, os jogadores do Central realizam um treino na academia pela manhã e à tarde um treino técnico.