Encenação da Paixão de Cristo não será realizada no Alto do Moura

Paixão de Cristo não será realizada este ano no Alto do Moura Foto: reprodução/TV Jornal

A encenação da Paixão de Cristo não será realizado este ano no Alto do Moura, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Os organizadores dizem que a Fundação de Cultura e Turismo da cidade contactou os artistas muito próximo da Semana Santa.

Veja na reportagem do "Povo na TV", da TV Jornal Interior: