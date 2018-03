Curta Taquary anuncia filmes selecionados da 11ª edição; confira

NE10 Interior

O festival de cinema Curta Taquary anunciou os filmes selecionados da 11ª edição, que será realizada de 16 a 21 de abril em Taquaritinga do Norte, no Agreste de Pernambuco. Este ano, a curadoria contou com 11 membros que analisaram 368 curtas inscritos e selecionaram 74 para exibição durante o evento. De acordo com a organização, quase 30% dos filmes selecionados são dirigidos ou codirigidos por mulheres.

As exibições serão na Praça Padre Otto Sailler, no centro da cidade, e em escolas do município. Pela primeira vez, o festival estabeleceu parceria com o Festival VerOuvindo, com o objetivo de interiorizar algumas das produções pernambucanas que contam com recursos de acessibilidade comunicacional. Serão exibidos curtas premiados com recursos de audiodescrição, Libras e legenda para surdos e ensurdecidos.

O Curta Taquary conta com mostras competitivas e não competitivas, sessões itinerantes em escolas públicas, oficinas, seminários, Encontro de Cinema e Educação, palestras, exposições e outras atividades, todas gratuitas. Nesta edição, o festival apresentará sete mostras competitivas: Mostra Brasil; Primeiros Passos; Dália da Serra; Universitária; Diversidade; Curtas Fantásticos; e Criancine; além de cinco mostras paralelas: Olhares, Especial, Itinerante, VerOuvindo e Internacional.

Confira os curtas-metragens selecionados em cada categoria:

MOSTRA BRASIL

Curadoria: Amanda Ramos, Eduardo Morotó e Marcos Buccini

AS MELHORES NOITES DE VERONI - Dir. Ulisses Arthur (AL)

COR DE PELE – Dir. Livia Perini (PE)

GERÔNIMO – Dir. Anny Stone (PE)

MENINAS FORMICIDA – Dir. João Paulo Miranda Maria (SP)

O VESTIDO DE MYRIAM - Dir. Lucas H. Rossi (RJ)

PERIPATÉTICO - Dir. Jessica Queiroz (SP)

TORRE - Dir. Nádia Mangolini (SP)

UNIVERSO PRETO PARALELO - Dir. Rubens Passaro (SP)

MOSTRA PRIMEIROS PASSOS

Curadoria: Amanda Ramos, Itamar Borges e Tuna Dwek

A FORMIDÁVEL FABRIQUETA DE SONHOS MENINA BETINA – Dir. Tiago Ribeiro (RS)

CABELO BOM – Dir. Swahili Vidal, (RJ)

CONATUS – Dir. Gustavo McNair (SP)

SÓ POR HOJE – Dir. Sabrina Garcia (RJ)

UMA BALADA PARA ROCKY LANE – Dir. Djalma Galdino (PE)

VOCÊ CONHECE DERRÉIS? – Dir. Veruza Guedes (PB)

MOSTRA DÁLIA DA SERRA

Curadoria: Devyd Santos e Karla Ferreira

ANA – Dir. Vitória Felipe (SP)

CAFUNDÓ & ESCONDIDO – Dir. Tomaz Davi de Aquino, George Lima, Emílio Marru (CE)

CONTOS E MAGIA DO PAÓ – Dir. Coletiva (PB)

CORES FEMININAS – Dir. Bárbara Hostin, Giu, Júlia Karam, Juliana Trevas, Maria Cardozo, Roberta Garcia, Sylara Silvério (PE)

GEISIELY COM Y – Dir. Mery Lemos (PE)

ISIDORO - Dir.Vania Fernandes e Izaltina Gonzaga (CE)

O RASTRO – Dir. Coletiva (AL)

TAXIDERMIA – Dir. Estúdio Escola de Animação (RJ)

MOSTRA UNIVERSITÁRIA

Curadoria: Amanda Mansur e Bertrand Lira

2:59 - Dir. Antonio Vasconcelos e Christian Pinheiro (PE)

ASMODEA - Dir. Thais Lima (RJ)

BRAÇOS VAZIOS – Dir. Daiana Rocha (ES)

CORPO STYLE DANCE MACHINE – Dir. Ulisses Arthur (BA)

ENTOADO NEGRO – Dir. Valtyennya Pires (PB)

LA LOBA – Dir. Julia Nicolescu (RJ)

LUTO – Dir. Edu Camargo (SC)

MARIA ADELAIDE – Dir. Catarina Almeida (RJ)

PROCURA-SE MARINA – Dir. Yolanda Margarida (GO)







MOSTRA DIVERSIDADE

Curadoria: Amanda Mansur, Amanda Ramos e Bertrand Lira

AINDA NÃO - Dir. Julia Leite (SP)

BALA PERDIDA – Dir. Sylara Silvério (PE)

BAILE DE FORMATURA – Dir.Lufe Steffen (SP)

JOÃO OU MARIA? – Dir. Mari Angela Magalhães (SP)

NA ESQUINA DA MINHA RUA FAVORITA COM A TUA – Dir. Alice Name-Bomtempo (RJ)

NO FIM DE TUDO - Dir. Victor Ciriaco (RN)

SOBRE UMA BORBOLETA E SEU CASULO - Dir. R.B. Lima (PB)

TRANS - Dir. Marcos Magalhães (RJ)

CURTAS FANTÁSTICOS

Curadoria: Alexandre Soares Taquary e Marcos Buccini

A RETIRADA PARA UM CORAÇÃO BRUTO – Dir. Marco Antonio Pereira (MG)

B.O.Y– Dir. Lucas Sá (MA)

CEST NE PA UN FILM – Dir. Igor Lopes / Túlio Vasconcelos (PE)

COSMOS (IN VITRO) – Dir. Rodrigo Faustini dos Santos (SP)

MARIA CACHOEIRA - Dir. Pedro Carcereri (MG)

MIGRAÇÃO- Dir. Cassiana Der Haroutiounian (SP)

O ESPELHO - Dir. Dynho Silva (RN)

ULTRAVIOLETA - Dir. Dhiones do Congo (PB)

MOSTRA CRIANCINE

Curadoria: Devyd Santos e Rosinha Assis

O MENINO LEÃO E A MENINA CORUJA – Dir. Renan Montenegro (DF)

PEDRO E O VELHO CHICO – Dir. Renato Gaia (MG)

PRÓXIMA – Dir. Luiza Campos (SP)

SOLITO – Dir. Eduardo Reis (RS)

UMA AVENTURA NA CAATINGA – Dir. Laercio Filho (PB)

MOSTRA OLHARES

ESCOLHAS - Dir. Ivann Willig (RJ)

ESTÁ TUDO AQUI...EM ALGUM LUGAR - Dir. Fabi Penna(SC)

O CONSERTADOR DE COISAS - Dir. Marcos Buccini (PE)

SULANCA (PE) - Dir. Kátia Mesel

VENTRE MORTO - Dir. David Henrique (PE)

VIDAS CINZAS – Dir. Leonardo Martinelli (RJ)

WONDERFULL – MEU EU EM MIM - Dir. Dário Jr (AL)

SESSÃO ESPECIAL

ENQUANTO O SOL SE PÕE - Dir.Márcia Lohss (RN)

O ESQUEMA – Dir. Caio Dornelas (PE)

MENINA BANDA- Dir.: Breno Cesar (PE)

REPULSA – Dir. Eduardo Morotó (PE)

VENDO – Dir. João Vigo (PE)

MOSTRA ITINERANTE

LÁPIS DE COR – Dir. Larissa Fulana de Tal (BA)

MENINA BONITA DO LAÇO DE FITA - Dir. Diego Lopes e Claudio Bitencourt (PR)

MOSTRA VEROUVINDO

Em parceria com o Festival VerOuvindo

CATIMBAU – Dir. Lucas Caminha (PE)

FOTOGRÁFICA – Dir. Tila Chitunda (PE)

UM BRINDE – Dir. João Vigo (PE)

MOSTRA INTERNACIONAL

BIOGRAFÍA DE VIOLETA PARRA CANTAR CON SENTIDO - Dir. Leonardo Beltrán (Chile)

IRMA - Dir. Alejo Schettini y Germán Tejeira (Uruguai)

LA BOUCHE Dir. Camilo Restrepo (França)

PALENQUE Dir. Sebastián Pinzón Silva (Colombia)

LAS NIÑAS DE UCHITUU - Dir. Helena Salgueiro (Colombia)