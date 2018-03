Confira o bate-papo com Eslovênia Marques, a Miss Pernambuco 2018

NE10 Interior

Jailma Barbosa entrevistou Miss Pernambuco Eslovênia Marques Foto: divulgação

A repórter Jailma Barbosa entrevistou nessa quinta-feira (27) a Miss Pernambuco 2018, Eslovênia Marques, que é de Caruaru, no Agreste. Ela tem 21 anos e venceu o concurso no último fim de semana. Na entrevista ao vivo na fanpage do NE10 Interior, Eslovênia contou como começou a carreira, como foi a preparação para o evento, entre outros.

Confira o bate-papo: