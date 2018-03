Confira a homenagem da TV Jornal ao Central

NE10 Interior

Expectativa do clube e dos torcedores caruaruenses é que o time consagre-se campeão pela primeira vez Foto: reprodução de vídeo

A primeira partida da final do Campeonato Pernambucano, entre o Central e o Náutico, será realizada no próximo domingo (1º). Esta é a primeira vez que a Patativa chega à final do campeonato. A expectativa do clube e dos torcedores caruaruenses é que o time consagre-se campeão pela primeira vez. A produtora Nahsom fez um vídeo homenageando o Central com o apoio da TV Jornal Interior.

Confira: